Guida da 30 anni senza patente, denunciato e multa fino a 8mila euro

Città di Castello (Perugia), 31 maggio 2023 - Da quasi trent’anni guidava senza patente: il documento gli era stato sospeso nel 1995 perché si trovava al volante in stato di ebbrezza alcolica.

A scoprirlo sono stati gli agenti della Polizia Locale di Città di Castello, che, a seguito di un controllo lungo le strade del territorio comunale, hanno svolto gli accertamenti amministrativi dai quali è emersa l’insospettabile vicenda dell’automobilista, un tifernate di 71 anni.

Quando è stato fermato la sua vettura era priva di assicurazione.

Per lui la denuncia del caso e una multa che può arrivare anche a 8 mila euro. Patente ovviamente revocata e veicolo sequestrato.

L’uomo era stato fermato qualche giorno fa lungo via Buozzi a Città di Castello da una pattuglia e aveva subito ammesso di non avere con sé né assicurazione né patente di guida. La vettura è stata immediatamente sequestrata in quanto non assicurata.

Il giorno successivo l’uomo si è presentato al comando della Polizia Locale per denunciare lo smarrimento della patente di guida.

Insospettiti da quanto dichiarato dall’uomo, gli agenti in servizio hanno voluto vederci chiaro.

Gli specifici accertamenti condotti sulle banche dati hanno così permesso di ricostruire la situazione amministrativa del 71enne, che al termine dei riscontri è stato denunciato per il reato di falso ideologico, in relazione alla denuncia dello smarrimento del documento di guida presentata al comando, e per la violazione amministrativa della guida con patente sospesa.