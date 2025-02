Guida dopo aver bevuto. Denunciato camionista

PERUGIA - Strade sicure non solo nel weekend. Non solo misure contro le stragi del sabato sera, ma un’attività di prevenzione che ha impegnato la polizia stradale di Perugia in tutta la settimana. E tra i conducenti sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito, gli agenti hanno sorpreso anche un camionista. Il quale è stato denunciato. Il conducente, di nazionalità polacca, è stato fermato dai poliziotti che hanno notato una conduzione piuttosto insolita. All’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico pari ad 1,1 grammi per litro. Oltre alla denuncia, per il camionista è scattato il ritiro della patente e sospensione per 6 mesi. L’attività posta in essere dal personale della Stradale ha consentito, inoltre, di monitorare oltre 360 veicoli e più di 400 persone. Nell’ambito dei controlli, gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 291 infrazioni al Codice della strada, tra cui 8 per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e per uso del cellulare alla guida. Importanti anche i risultati dei servizi di controllo della velocità, effettuati con gli strumenti di rilevazione in dotazione, che hanno permesso di contestare oltre 60 sanzioni per il superamento dei limiti previsti. Controllati anche mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera, che si prefiggono l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme di maggior impatto sulla sicurezza stradale, l’osservanza delle norme che disciplinano la sistemazione del carico, la documentazione del materiale trasportato e il rispetto dei limiti di peso della merce.