Guida con tasso alcolico tre volte oltre il limite: denunciati due giovani

TERNI Due denunce per guida in stato d’ebbrezza, una segnalazione per assunzione di stupefacenti nell’ambito dei controlli dei carabinieri nel fine settimana. In particolare le verifiche hanno riguardato un’ampia zona dell’amerino a ridosso di una discoteca di Giove. Denunciati per guida in stato di ebbrezza un 27enne ternano ed un 24enne residente nel reatino, sorpresi alla guida con un tasso alcolico pari ad oltre tre volte i limiti di legge; per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida e, per il primo, anche il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca. Segnalato poi in Prefettura un 18enne del viterbese quale assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di uno spinello. Nell’ambito dei controlli, in cui sono state elevate quattro contravvenzioni al codice della strada, i militari hanno identificato 23 persone e fermato 11 auto.