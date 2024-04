Guerra di nervi al PalaBarton. Ma Sir Perugia vince “Gara 3“

SIR SUSA VIM

3

ALLIANZ MILANO

1

(20-25, 25-18, 25-13, 25-21)

: Ben Tara 24, Semeniuk 16, Resende Gualberto 11, Plotnytskyi 11, Russo 6, Giannelli 2, Colaci (L1), Leòn, Held. N.E. – Herrera, Solé, Candellaro, Ropret, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti.

MILANO: Kaziyski 15, Reggers 13, Ishikawa 10, Vitelli 5, Loser 5, Porro 3, Catania (L1), Mergarejo Hernandez 5, Dirlic, Piano, Zonta. N.E. – Innocenzi, Starace, Colombo (L2). All. Roberto Piazza.

Arbitri: Stefano Cesare (RM) e Massimiliano Giardini (VR).

SIR SUSA (b.s. 18, v. 4, muri 14, errori 3). ALLIANZ (b.s. 18, v. 5, muri 6, errori 7).

Al termine di una battaglia di nervi, più che di tecnica, è la Sir Susa Vim Perugia a festeggiare. Servono quattro set ai padroni di casa per avere ragione di una Allianz Milano che era andata in vantaggio. I block-devils rimontano mostrando di avere gli attributi, ma in questa occasione sono anche le sbavature altrui ad aiutarli. La risorsa migliore è Wassim Ben Tara (nella foto) autore del punto finale e mvp della gara con una concretezza ammirevole. Nella prima frazione i padroni di casa sciupano le occasioni e vanno sotto (4-7), l’azione dei bianconeri manca di continuità (17-22). Reggers porta sull’uno a zero. Alla ripresa il muro provoca un piccolo break (7-4). Le cose migliorano e sulla battuta di Ben Tara si delinea una spaccatura netta (19-11). A pareggiare i conti ci pensa un Semeniuk in crescita. Arriva un’altra doccia fredda nel terzo frangente che comincia equilibrato (7-7), ma poi prende la via dei block-devils che sfruttano gli errori altrui (15-8). Le sostituzioni dei lombardi non servono a molto perché Ben Tara (otto colpi vincenti) è implacabile e trascina al vantaggio. L’inerzia della gara sembra girata nel quarto set (7-3). Si riaccendono i meneghini con l’inserimento di Megarejo Hernandez e rimettono in asse (12-12). Perugia prende un piccolo margine e lo tiene sino al trionfo. Gara-quattro si giocherà giovedì a Milano.