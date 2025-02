"Gubbio va inserita nel calendario delle Celebrazioni francescane"

GUBBIO – La maggioranza eugubina, con la lista Gubbio Civica che durante le elezioni ha sostenuto il sindaco Vittorio Fiorucci, è al lavoro per inserire la città di pietra nel circuito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco di Assisi. Nel corso dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria del prossimo 11 febbraio, Nilo Arcudi (Umbria Civica) presenterà la mozione che ha per oggetto l’inclusione di Gubbio nei festeggiamenti per l’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi. La mozione impegna la giunta regionale a sostenere, anche economicamente, come parte integrante delle iniziative regionali, il progetto espositivo "Francesco e Frate Lupo", promosso dal Comune di Gubbio, con la collaborazione della Diocesi eugubina, del Convento di San Francesco, della Fondazione Perugia e della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università con l’obiettivo di esplorare le diverse interpretazioni dell’episodio di Francesco e il lupo, attraverso opere provenienti da tutto il mondo, realizzate nei secoli.