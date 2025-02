Gubbio resta fuori dagli eventi per gli 800 anni di san Francesco

GUBBIO – È stata respinta la mozione che aveva come oggetto "l’inclusione della città di Gubbio nei festeggiamenti per l’ottocentenario di San Francesco d’Assisi", presentata in assemblea legislativa da Nilo Arcudi, presidente di Umbria Civica. Dodici i voti contrari e sei a favore dell’atto, che chiedeva alla giunta regionale di impegnarsi nel promuovere la presenza di Gubbio nelle celebrazioni, riconoscendo il valore storico e spirituale della città e del suo legame con la figura di San Francesco e di sostenere, anche economicamente, come parte integrante delle iniziative regionali, il progetto espositivo "Francesco e Frate Lupo", promosso dal Comune di Gubbio, con la collaborazione della Diocesi eugubina, del Convento di San Francesco, della Fondazione Perugia e della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università perugina. "Se noi la approviamo per Gubbio – ha commentato la presidente regionale Stefania Proietti – dovremmo farlo per ogni città, per ogni comune, anche per territori come Terni, Stroncone o il Trasimeno".