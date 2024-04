Gubbio, partito il cantiere. Ma un mezzo si sfrena e finisce contro il muro

C’è fermento a Gubbio. Non solo per gli eventi che la primavera porta con sé, ma anche perché, contestualmente, la città continua a rifarsi il look. Mercoledì mattina, infatti, è partito il cantiere per il rifacimento del manto stradale di via Fabiani, caratterizzato da un episodio che poteva avere conseguenze più gravi: accidentalmente, uno dei mezzi degli operai si è sfrenato, ma fortunatamente le buche lo hanno deviato contro il muro evitando che andasse a finire in corso Garibaldi.

L’intervento, dal costo di 250mila euro, è stato reso necessario dalle condizioni disastrose della strada, da anni ormai piena di sconnessioni e buche che rendevano difficile il transito di auto e pedoni. Serviranno 80 giorni di tempo per concludere i lavori, ma per la Festa dei Ceri sarà comunque possibile percorrere via Fabiani a piedi soprattutto per raggiungere la taverna di Sant’Antonio lì locata. Anche la zona di viale del Teatro Romano sta subendo modifiche importanti. La zona bassa del parcheggio del seminario è ormai ai dettagli finali, con un centinaio di nuovi posti auto che saranno inaugurati entro il mese di aprile. Se da tempo è partito anche il cantiere per la realizzazione di uno spazio dedicato agli autobus – dall’incrocio con via Bruno Buozzi – martedì sono partiti i lavori di sistemazione della strada regionale 298; in particolare verrà asfaltato il tratto che parte dalla rotatoria del seminario ed arriva fino alla linea di partenza del Trofeo Fagioli. Inoltre, l’intervento è compreso nel cantiere per la messa in sicurezza della viabilità delle barriere stradali lungo il Bottaccione.

Il costo è di 400mila euro, commissionato dal comune di Gubbio e finanziato completamente dalla regione Umbria e sarà completato tra una settimana circa.

Per il weekend trascorso, però, il tratto è stato riaperto al traffico regolarmente per motivi di ordine pubblico: vista la concomitanza di diversi eventi, su tutti il Festival-Concorso di danza “Renato Fiumicelli”, che porteranno, nella città eugubina, un discreto afflusso di turisti e visitatori.