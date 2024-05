Gubbio, la conta dei voti. Impazzano i sondaggi e si fa strada il ballottaggio

Mentre si avvicinano sempre di più le elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno, si fa sempre più caldo il clima politico a Gubbio. La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo e, tra i tanti appuntamenti che scandiscono il fine settimana eugubino, la bagarre si fa sempre più accesa. Sono sei i candidati che si contendono il posto di primo cittadino, sostenuti da 19 liste in totale, tra partiti “classici” e liste civiche di vario genere. Alessia Tasso può contare su Liberi e Democratici, Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Partito Socialista Italiano e Socialisti Eugubini, Vittorio Fiorucci (foto) su Gubbio Civica, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Club Millenials, Francesco Della Porta ha dalla sua Per i Beni Comuni e Partito Comunista Italiano; Rocco Girlanda scende invece in campo con Rinascimento Eugubino, Gubbio Democratica, Gubbio Viva e Lista Baldinelli – Alternativa per Gubbio, Leonardo Nafissi con Gubbio Città Futura, Gubbio Partecipa e Sinistra Possibile, mentre Gabriele Tognoloni fa affidamento sull’unica lista Cantiere Sociale – Sinistra Eugubina. Tanti, dunque, i candidati per un seggio nel consiglio comunale, anche se sarà comunque presente il voto disgiunto, cioè ci sarà la possibilità di votare per un candidato sindaco ma anche per candidati consiglieri che non sostengono quel suddetto candidato.

Intanto, impazzano anche i sondaggi elettorali. L’ultimo è stato commissionato a SWG dall’emittente televisiva TRG e mandato in onda nella serata di mercoledì, nel corso di un dibattito tra i sei aspiranti sindaci. Secondo la rilevazione, fatta su un campione di 402 soggetti (1681 i non rispondenti al sondaggio, margine d’errore statistico 4,8% e intervallo di confidenza del 95%), Vittorio Fiorucci si attesterebbe tra il 31 e il 35 %, Alessia Tasso tra il 27 e il 31%, Rocco Girlanda tra il 16 e il 20%. Seguono Leonardo Nafissi tra il 9 e il 13%, Gabriele Tognoloni tra il 5 e il 7%, Francesco della Porta tra il 2 – 4 %. Se i risultati di questo sondaggio – comunque da prendere appunto in quanto sondaggio e non certo come verità assoluta – venissero confermati si andrebbe al ballottaggio tra Vittorio Fiorucci e Alessia Tasso, quasi in uno scontro “storico” tra destra e sinistra, sicuramente di grande rilevanza a livello politico: locale, regionale e nazionale.