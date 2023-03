Gubbio investe nella promozione Tra atletica, danza e fotografia Al via il concorso sugli Appennini

La città di Gubbio ha intrapreso un importante percorso di promozione del territorio, in svariati ambiti. Lo hanno dimostrato e confermato gli appuntamenti dello scorso weekend, quando il Teatro Romano ha ospitato la “Festa del Cross” con le finali nazionali di atletica e al Teatro comunale è andato in scena il Festival internazionale di danza “Renato Fiumicelli”. In questo contesto di valorizzazione che attraversa svariate sfere d’interesse, è stato presentato ieri mattina a Palazzo Pretorio il primo concorso fotografico nazionale “Città di Gubbio”. Il tema centrale della gara è l’Appennino, in tante e diverse sfaccettature: non verrà messo sotto i riflettori solo il lato ambientale, ma anche quello sociale, ecologico e storico, con una particolare attenzione anche alle trasformazioni in atto e alle forme di utilizzo sostenibile delle aree collinari e montane. Per permettere ciò, il concorso sarà suddiviso in quattro sezioni, ben distinte: la prima è la geologia, per raffigurare i contesti geologici legati alle rocce e alle figure del paesaggio della catena appenninica. La seconda sezione è legata alla flora e alla fauna, per cogliere al meglio la biodiversità vegetale e animale. La terza categoria è quella relativa ai paesaggi, per rappresentare i migliori scorci naturali ed antropici dell’Appennino. La quarta ed ultima porzione è quella riguardante l’archeologia e la storia, per fotografare i siti archeologici dell’Appennino ma non solo. Ieri mattina, alla presentazione, erano presenti alcuni esponenti degli enti che si sono fatti promotori dell’evento: il presidente del comitato organizzatore Gianluigi Ceccarelli, Alberto Nicchi dell’Associazione “Insieme”, Marco Antonelli della sezione Cai di Gubbio, il sindaco Filippo Stirati e l’assessore al turismo Gabriele Damiani.