Gubbio, in arrivo nuove telecamere. Più sicurezza in centro storico

La tematica della sicurezza, specialmente negli ultimi mesi, è stata oggetto di discussione in consiglio comunale, tra i cittadini e anche tra l’amministrazione comunale di Gubbio e quella regionale. Poche settimane fa, infatti, si era svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con il Prefetto di Perugia Armando Gradone, i rappresentanti delle forze dell’ordine e altre istituzioni, in cui si era discusso anche di controllo del territorio e sicurezza soprattutto legata al tema dei furti.

Percependo la questione come rilevante soprattutto per l’opinione pubblica (negli ultimi mesi sono stati diversi i furti sia in abitazioni private che in locali commerciali) ad inizio settimana la giunta del sindaco Stirati aveva avviato le operazioni di installazione di nuove telecamere di sorveglianza all’interno del centro storico cittadino, finanziando il progetto con fondi provenienti esclusivamente dal bilancio comunale.

Si è iniziato con via Dante, all’incrocio con via Savelli della Porta e al fianco della statua di Sant’Ubaldo per poi proseguire con Corso Garibaldi, di fronte all’inizio di via Cairoli, nella stessa via Cairoli all’incrocio con via Reposati e via Mazzatinti, in via Cavour verso Piazza Bosone e all’inizio di Piazza Giordano Bruno.

Occhi in più, dunque, ovviamente finalizzati a mantenere alto il livello della sicurezza in tutto il territorio.

Visto il posizionamento strategico delle telecamere, che coprono la stragrande maggioranza del percorso compiuto dai Ceri, queste saranno utili anche per quanto riguarda la sicurezza della Festa dei Ceri del 2024 e degli anni a venire; un argomento, questo, che era stato dibattuto proprio nell’incontro svoltosi a Palazzo Pretorio un mese fa circa, al quale avevano partecipato anche rappresentati delle Famiglie ceraiole al fine di avere un quadro completo della situazione.

A visionare le immagini registrate dalle nuove telecamere, che in caso di necessità resteranno a disposizione delle Forze dell’Ordine, sarà la Polizia Municipale, agendo nel pieno rispetto delle normative che regolamentano la privacy.