Gubbio, il Pd spinge la Proietti: "Questa candidatura rappresenta una speranza per il centrosinistra"

Continua ad animarsi il panorama politico regionale – e di riflesso anche quello del territorio eugubino – per quanto riguarda le prossime elezioni regionali, che si terranno tra pochi mesi. È di pochi giorni fa la notizia della disponibilità della sindaca di Assisi Stefania Proietti a candidarsi per la presidenza della Regione Umbria, e dopo il comunicato dei LeD che auspica una "rappresentanza politica del nostro territorio nelle istituzioni regionali", ieri è stata la sezione comunale di Gubbio del Partito Democratico – che sta attraversando un delicato momento interno – a diramare una nota sulla questione. La reggenza del PD eugubino, rivolgendosi direttamente alla Proietti, parla di "una grande speranza che ha preso forma attraverso la tua accettazione alla candidatura, offrendo al Centro Sinistra e alle forze civiche che ti sostengono la reale possibilità di tornare a governare la Regione dell’Umbria dopo cinque anni di governo confuso e inconcludente che la destra ha proposto".

L’intento dell’Unione Comunale eugubina è quello di fare luce sui principali problemi del territorio locale, a partire da "quelli socio – sanitari, dove la carenza di personale e l’incapacità di soddisfare la domanda, obbliga, chi può, al ricorso sempre più massiccio alle strutture private; da non dimenticare la drastica riduzione dei servizi di trasporto pubblico che rendono territori come i nostri sempre più emarginati". L’idea finale, comunque, è quella di un sostegno concreto del PD di Gubbio alla candidata alla presidenza regionale, coinvolgendo tutte le realtà del centrosinistra del territorio: "Pur tra le difficoltà che come Partito Democratico, come saprai, a Gubbio stiamo attraversando, lavoreremo per ricreare le condizioni di unità e di prospettiva del centro sinistra eugubino cercando di collaborare anche con le realtà civiche, per avere il risultato vincente che garantisca finalmente il buon governo alla nostra Regione, ispirato ai valori di solidarietà, dove l’economia scommette sull’innovazione e sulla qualità, favorendo uno sviluppo ed una crescita equa e solidale, sempre commisurata alla tenuta degli ecosistemi di base".