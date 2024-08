Gubbio, il caldo ha frenato i turisti. Giugno e luglio col segno meno. Solo agosto risolleva gli albergatori

Per Gubbio non è stata un’estate facile dal punto di vista turistico quella che sta per volgere al termine. Il forte caldo ha probabilmente spinto i visitatori ad optare per mete più rinfrescanti come i lidi e le spiagge, com’è anche facilmente comprensibile; soprattutto nel primo periodo estivo, quello che attraversa i mesi di giugno e luglio, la città si è spesso ritrovata semivuota e con poche presenze turistiche, specialmente nei weekend, periodo in cui solitamente si registrava una forte affluenza.

Da agosto la storia è leggermente cambiata, soprattutto per il Ferragosto grazie anche al Torneo dei Quartieri che ha portato molti curiosi ed eugubini in Piazza Grande, ma in via generale le aspettative degli addetti ai lavori non sono state rispettate.

Non ci sono dati ufficiali, ma il malcontento di albergatori e titolari di esercizi commerciali è tangibile: in un periodo in cui solitamente si registrava il tutto esaurito, Gubbio non è stata in grado di attrarre un numero di turisti soddisfacente.

Tra le strutture ricettive, è stata maggiore l’affluenza in bed and breakfast e agriturismi piuttosto che in alberghi, con i visitatori che sembra preferiscano beneficiare del relax delle colline eugubine come arma per affrontare il grande caldo per poi raggiungere il centro storico nel corso della serata, quando l’aria è sicuramente più godibile.

Gli albergatori sperano in un “cambio di passo” in questi ultimi giorni di agosto, in particolare nell’ultimo weekend.

Tra il 31 agosto e il primo settembre, infatti, la città ospiterà la 59° edizione del Trofeo Luigi Fagioli, che come ogni anno porta con sé molti piloti (potrebbero arrivarne più di 250, ma le iscrizioni sono ancora aperte) e le rispettive famiglie e team di supporto, ma anche frotte di appassionati che gremiscono il percorso che collega Gubbio al valico della Madonna della Cima per godersi i motori delle automobili. Una delle note positive, perché ce ne sono comunque, è rappresentata dalla mostra “Mani Maestre”, in esposizione all’interno del Palazzo dei Consoli, inaugurata lo scorso 29 giugno e che è stata prolungata fino al 17 novembre 2024 proprio per il grande afflusso di visitatori.