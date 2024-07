“Gubbio Doc Fest“. Organizzatori al lavoro. Presentato il programma

È stata presentata ieri la decima edizione del Gubbio Doc Fest, un altro importante e atteso appuntamento dell’estate eugubina. Per il 2024 il “Doc“ torna nella location che lo ha sempre contraddistinto, ovvero la splendida cornice di Piazza Grande finalmente rinnovata dopo i lavori di ripavimentazione terminati lo scorso aprile. Il programma, che si sviluppa dal 18 al 25 agosto, è ricco e tocca tanti aspetti della vita culturale e associativa della città: da quello naturalistico a quello culinario, passando ovviamente per l’ambito culturale e musicale. Alla conferenza stampa nella sala consiliare di Palazzo Pretorio erano presenti Claudia Menichetti e Lorenzo Tognoloni dell’associazione Insieme, organizzatrice del Festival, con il sindaco Vittorio Fiorucci e l’assessora a turismo e cultura Paola Salciarini. In sala era presente gran parte della giunta comunale, diversi ragazzi che fanno parte dell’organizzazione, oltre ai vari enti che arricchiscono il programma del Doc.

"Siamo molto felici di rinnovare la collaborazione con il comune, in un percorso per noi molto importante. Dieci anni sono tanti ma anche pochi, siamo relativamente giovani ma con voglia di crescere: negli anni abbiamo portato a Gubbio nomi importanti in vari ambiti. Un grazie va agli sponsor ma anche agli enti che hanno contribuito alla realizzazione del Festival: Università dei Muratori, Gubbstock, Ais sezione Gubbio, Hedone, Cai e Usl Umbria 1. Il programma non è ancora stato svelato del tutto, ma si partirà sabato 17 con una camminata in collaborazione con il Club Alpino che dalla chiesa di Sant’Agostino arriva fino al rifugio del Cai. Mercoledì 21 agosto, dalle ore 18, ci sarà invece una serata dedicata alla musica e curata da Hedonè a Piazzale Frondizi, mentre venerdì 23 il tanto atteso incontro con il giornalista Corrado Augias dal titolo “Ma noi italiani chi siamo?” si svolgerà dalle ore 21.30 a Piazza Grande.

Spazio alla musica nella serata di sabato 24 con l’esibizione di Alex Britti sempre a Piazza Grande alle 21.30, si chiude il 25 agosto con il tradizionale banchetto dei Ceri presso le sale degli Arconi di via Baldassini.