Gubbio DOC Fest 2024 nel vivo. Venerdì l’incontro con Augias. Sabato si canta con Alex Britti

La città è entrata nella settimana del Gubbio DOC Fest 2024, giunto alla decima edizione. Diversi giorni di eventi che vanno a comporre un programma ricco e lungo, toccando tanti aspetti della vita culturale e associativa della città: da quello naturalistico a quello culinario, passando ovviamente per l’ambito culturale e musicale. Si è partiti lo scorso 17 agosto con l’evento di apertura dal nome “Camminare per conoscere, amare e tutelare: dalla Città alle creste dei Monti di Gubbio”, un’escursione guidata dagli amici del CAI sezione di Gubbio e dal prof. Alfredo Di Filippo - professore associato di botanica ambientale e applicata all’Università della Tuscia. La partecipazione è stata subito importante, e grazie alla professionalità e alle ampie conoscenze delle figure che hanno guidato la passeggiata, i partecipanti hanno potuto conoscere ed apprezzare una delle più belle parti del territorio eugubino, di particolar rilevanza sia sotto il profilo panoramico che ambientale, oltre che scientifico e naturalistico. È stato percorso il sentiero CAI 261, che partendo dalla città di Gubbio raggiunge il rifugio del CAI, snodandosi attraverso la salita del Monte Ansciano e il Parco Coppo, per una camminata di tre ore circa, una lunghezza totale di 5 km e un dislivello di 400 metri. All’arrivo, applausi a scena aperta per l’esibizione del Gruppo di Canto del CAD “Il Passo di Ulisse”. Ora gli organizzatori si godono il riposo sia fisico che mentale, pronti ad affrontare, già da oggi, una cinque giorni non stop di eventi di vario calibro e riferimento. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18, in Piazzale Arturo Frondizi si svolgerà una serata musicale in collaborazione con il collettivo Hedonè: una proposta soprattutto per i giovani che, come consueto, sa abbinare talento e creatività. La location rende inoltre il tutto molto suggestivo, valorizzando una parte importante di Gubbio. L’attesa, però, è soprattutto per i due eventi in Piazza Grande, che torna a ospitare il DOC dopo un anno di stop causa lavori. Venerdì 23 l’incontro con il giornalista Corrado Augias dal titolo “Ma noi italiani chi siamo?”, mentre sabato l’esibizione live del cantautore Alex Britti.