Gubbio capitale del nuoto. Ecco il ’Tvn Winter Meet’ con 500 atleti da tutta Italia

Continua a rafforzarsi e a espandersi il legame tra Gubbio e il nuoto. È stato presentato infatti a Palazzo Pretorio il ’Saci TVN Winter Meet’, una due giorni di nuoto che radunerà a Gubbio durante il prossimo weekend ben 21 società, 500 atleti provenienti da sei regioni diverse per un totale di 1.600 presenze gare. Alla conferenza stampa erano presenti l’assessore allo Sport del comune di Gubbio Carlotta Colaiacovo, l’amministratore delegato di Saci Lorenzo Campanile, l’ideatore di TVN Simone Palombi, e Federico Burdisso, atleta italiano classe 2001 che ha scelto Gubbio insieme a Palombi per prepararsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per SACI, sponsor del TVN Winter Meet, c’era l’ad Lorenzo Campanile, che si è detto "molto orgoglioso di far parte di un progetto che sin da subito ci ha convinto e fortemente motivato a fare la nostra parte".

Burdisso ha raccontato di come stiano proseguendo i suoi allenamenti: "È un piacere essere circondato da persone che lavorano per permettermi di esprimermi al massimo delle possibilità. Io ce la sto mettendo tutta, mi alleno con continuità e sto dando tutto quello che ho per lavorare nel migliore dei modi". "Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare Federico Burdisso: la presenza di un atleta del suo calibro dà un ulteriore spinta al progetto di rendere la città un centro natatorio di livello e di riferimento nazionale. E su questo e per questo obiettivo stiamo lavorando concretamente, proprio al fine di garantire a Federico la migliore delle strutture", ha commentato l’assessore Colaiacovo. Sulla stessa linea anche Simone Palombi, allenatore di Burdisso che ha sposato Gubbio alimentando le proprie ambizioni dalla città di pietra: "Ho trovato un entusiasmo coinvolgente, grazie anche all’amministrazione per il grande impegno e per la vicinanza dimostrata al nostro lavoro e ai nostri obiettivi. Siamo fiduciosi nell’arrivo quanto prima della vasca da 50 all’aperto, così da poterci allenare al meglio delle possibilità guardando, prima che alle Olimpiadi, alle qualificazioni mondiali". Un progetto, questo citato da Palombi, che da quest’estate aleggia nella città eugubina. Resta comunque da vedere la fattibilità dell’operazione, comunque molto importante.

Federico Minelli