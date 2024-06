Gubbio: cambio della guardia. Esce Stirati, entra Fiorucci

La città ha scelto al ballottaggio il suo nuovo sindaco, e da ieri Vittorio Fiorucci si è ufficialmente insediato come primo cittadino di Gubbio. Si è dunque segnata una svolta storica per la città dei Ceri, che per la prima volta in 79 anni sarà guidata dal centrodestra. Un passaggio di consegne ideale che si è comunque concretizzato ieri mattina alle ore 10, quando Fiorucci ha incontrato il sindaco uscente Stirati all’ingresso di Palazzo Pretorio, in un saluto affettuoso che ha preceduto l’ingresso del nuovo primo cittadino in Comune e l’incontro con i dipendenti comunali durante la visita ai vari uffici.

Fiorucci ha poi parlato a lungo con il segretario comunale Marco Angeloni che gli ha illustrato i primi adempimenti da espletare, tra i quali la convocazione del primo consiglio comunale entro 10 giorni, e poi ha risolto la pratica relativa all’insediamento. Circa un’ora dopo il fresco vincitore delle elezioni amministrative ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda l’agenda: nel pomeriggio c’è stato l’incontro con i dirigenti comunali mentre in serata sono stati effettuati altri impegni istituzionali. Uno dei primi appuntamenti a cui prenderà parte Fiorucci sarà la “Cremation Trois Sapin” a Thann, città gemellata con Gubbio unita dalla venerazione nei confronti di Sant’Ubaldo.

Il ministro Matteo Salvini, segretario della Lega, ha intanto commentato le vicende politiche eugubine, esprimendo "grande soddisfazione per lo storico successo di Gubbio, col primo sindaco di centrodestra della storia fortemente voluto dalla Lega", come ha dichiarato all’Ansa. Anche Elisa Leonardi, segretaria generale della Uilp (Uil Pensionati dell’Umbria), ha fatto i propri complimenti ed auguri a Vittorio Fiorucci: "Esprimo le mie più sentite congratulazioni per l’elezione del nuovo sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, a cui auguriamo buon lavoro. L’auspicio, per la città in cui lavoro da ormai dieci anni, è che il neosindaco e la sua squadra siano in grado di lavorare per contrastare l’aumento delle disuguaglianze e delle povertà. Gubbio ha bisogno di mettere al centro i fragili, gli anziani, i deboli e serve colmare tutti i ritardi che nel tempo si sono accumulati sulla casa di comunità, da sempre al centro delle nostre attenzioni. In questo quadro, totale sarà la nostra collaborazione".