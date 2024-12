Gubbio, altri cantieri. Interventi su Museo civico e Palazzo dei Consoli

Negli ultimi anni i lavori pubblici sono sempre stati al centro del dibattito cittadino e politico, tanto che di recente sono stati molti gli interventi che hanno riqualificato o ristrutturato diversi spazi della città, da piazza Grande a piazza 40 Martiri, dove i lavori sono ancora in corso, passando anche per monumenti come il Teatro Romano. La notizia diramata nei giorni scorsi dal segretario umbro della Lega Riccardo Marchetti è dunque sicuramente di buon auspicio: "La Camera dei deputati ha approvato di inserire nella Manovra 150mila euro da destinare al Comune di Gubbio, che verranno impiegati sia per gli interventi di adeguamento dell’impiantistica e gli allestimenti del Museo civico situato nel Palazzo dei Consoli, fiore all’occhiello per tutta la regione, sia per l’adeguamento e la manutenzione straordinaria della pista ciclabile urbana", aveva scritto Marchetti.

Per quanto riguarda il Museo civico di Palazzo dei Consoli, 100mila euro saranno utilizzati sia per potenziare la parte espositiva del Museo per quanto riguarda mostre o collezioni, ma anche per sistemare strutturalmente il Palazzo. Nel dettaglio, grazie ad un finanziamento legato all’area interna Umbria di Nord Est verrà posta un’attenzione particolare alla sistemazione delle sale archeologiche del Museo e parte della facciata ovest di Palazzo dei Consoli, quella che affaccia su via Gattapone e che ha un gran bisogno di riqualificazione.

Attenzione nei confronti del centro storico ma anche verso le prime periferie, perché i restanti 50mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria della pista ciclabile urbana, che si sviluppa da viale del Teatro Romano soprattutto nella parte nord-ovest della città. La pista, però, per lunghi tratti è dismessa, male segnalata o molto rovinata soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale: con questo intervento si punta a restituire alla città un servizio importante anche per la salute pubblica. "Gubbio è una delle città simbolo dell’Umbria, non è un caso che per lo stemma della Regione siano stati scelti proprio i Ceri. Quando c’è sinergia tra territorio e governo si ottengono risultati importanti a vantaggio delle nostre comunità", conclude Marchetti.

Federico Minelli