Gubbio, 4 gare verità. Primo ostacolo la Spal

GUBBIO – Il Gubbio è pronto ad entrare nell’ultimo mese di regular season, quello che definirà una volta per tutte il piazzamento dei rossoblù in campionato. Da qui al termine saranno quattro match da affrontare con il coltello tra i denti se si vuole mantenere l’attuale quinto posto e tentare l’attacco al quarto. Il primo ostacolo, che si affronterà domenica 7 aprile alle ore 18:30, si chiama SPAL. Partita con ambizioni ben diverse, la squadra ferrarese si ritrova a dover lottare per la permanenza in Serie C possibilmente evitando i playout. Sono 37 i punti raccolti in 34 giornate, un bottino magro ma la maggior parte del quale è arrivata tra le mura amiche. Un’attenzione in più per i ragazzi di Braglia, che dovrà fare a meno, per la terza volta, dello squalificato Mercati a centrocampo, alla 14^ ammonizione stagionale in campionato. Il ragazzo in prestito dal Sassuolo è cresciuto tantissimo ed è finora uno dei migliori giocatori rossoblù, ma forse deve ancora limare qualche piccolo dettaglio dal punto di vista del temperamento e dell’aggressività in campo per fare il salto di qualità definitivo. Da monitorare, invece, le condizioni di Calabrese, Bumbu, Spina e Casolari. Intanto a dirigere il match sarà Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Marco Cerilli di Latina e Glauco Zanellati di Seregno.