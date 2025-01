"Guasto alla caldaia, tutto è stato prontamente ripristinato"

CITTÀ DI CASTELLO - Proprio ieri, a poche ore dalla manifestazione davanti alla scuola, la Provincia di Perugia ha precisato che "è stato prontamente ripristinato dai tecnici l’impianto di riscaldamento del liceo Plinio il Giovane" interessato l’8 gennaio da un guasto. La conferma arriva dal vicepresidente Sandro Pasquali che, oltre a ribadire il continuo impegno dell’Ente sugli edifici scolastici, non nasconde il proprio dispiacere per la manifestazione. "Siamo pienamente consapevoli del disagio e del disservizio", precisa Pasquali che riguardo al riscaldamento parla di "un blocco della caldaia che ha comportato un comfort termico ridotto per studenti e personale". La stessa Provincia riferisce che "per recuperare il disagio e riportare la giusta temperatura sono state aumentate le ore di riscaldamento della scuola, soluzione adottata anche per diminuire la dispersione del calore, in quanto una parte dell’edificio scolastico è interessato da lavori". Sul cantiere oggi ci sarà un incontro per "definire con l’impresa la chiusura i tempi di riconsegna dell’immobile".