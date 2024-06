Guardia di Finanza, festa in piazza. Un anno di attività: ecco i numeri

È un impegno a tutto campo quello della Guardia di Finanza nel 2023 e nella prima parte del 2024. I dati dell’attività svolta sono stati resi noti in occasione della cerimonia per i 250 anni della fondazione del Corpo che si è tenuta in piazza IV Novembre. I dati parlano di oltre 10mila controlli amministrativi e circa 2.800 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. L’attività ha permesso di individuare 231 evasori totali e 356 lavoratori in “nero“ o irregolari. Sono state eseguite, inoltre, circa 430 indagini di polizia giudiziaria, che hanno portato alla denuncia di 278 soggetti per reati fiscali (fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni omesse o fraudolente). Il valore dei beni sequestrati o per i quali è stato proposto il sequestro è di circa 180 milioni di euro. Le attività investigative sui crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energia hanno permesso, a fronte dei 265 interventi eseguiti, di rilevare illeciti per circa 147 milioni. Sono state avanzate 49 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. Ammontano a 49 gli interventi eseguiti in materia di accise, 129 le violazioni in materia di controllo sui prezzi dei carburanti, a fronte dei 668 controlli effettuati. Oltre 1000 sono gli interventi svolti a tutela dei principali flussi di spesa, cui si aggiungono circa 721 deleghe d’indagine concluse in collaborazione con la magistratura nazionale ed europea. In ambito di Pnrr sono stati eseguiti 253 interventi di verifica, per circa 17 milioni di euro.

Per quanto riguarda i fondi “Next Generation Eu“, sono state avanzate richieste per sequestrare 69 milioni di euro e denunciati 57 soggetti. Tre i milioni recuperati in ambito di reddito di cittadinanza. Denunciate 37 persone, di cui 4 tratte in arresto, oltre 1,1 milioni di euro da recuperare per reati contro la pubblica amministrazione. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti oltre 70 interventi, con 148 denunce e un arresto, scoperte operazioni illecite per 133 milioni. Sono stati controllati 465 flussi finanziari sospetti, di cui 4 attinenti al finanziamento del terrorismo. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 97 soggetti, per circa 700 mila euro confiscati e proposte di sequestro per oltre 30 milioni.