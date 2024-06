"Gualdo piange" Catia Calisti. Sui social il ricordo di amici e allievi

GUALDO TADINO (perugia), 24 giugno 2024 - È profondo il cordoglio di Gualdo Tadino per la scomparsa di Catia Calisti, la donna 57enne deceduta in seguito al tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 22 giugno. Il terribile e fatale schianto si è verificato lungo la Flaminia Nuova, poco dopo lo svincolo di Gaifana in direzione di Gualdo Tadino: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Le forze dell’ordine proseguono con le indagini per chiarire la causa dell’incidente; diverse le ipotesi al vaglio. Potrebbe trattarsi di un guasto meccanico ma non viene esclusa l’ipotesi del malore.

Tutti ricordano Catia come una donna solare, molto ben voluta in città anche perché, nonostante il successo ottenuto con la musica – aveva partecipato al programma della Rai “Fantastico” diretto da Pippo Baudo –, era rimasta molto umile e ben disposta con i suoi concittadini e non solo. Quando la notizia della sua morte è stata comunicata al fratello, l’uomo ha accusato un malore ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale comprensoriale di Branca.

Catia alimentava la sua passione per il canto insegnando musica e seguendo da vicino diverse manifestazioni canore, facendosi apprezzare anche in questo: sul suo profilo Facebook sono comparsi molti post di condoglianze da parte di genitori dei suoi alunni, così come di amici e anche delle autorità.

"Perché la vita è un brivido che vola via: voglio ricordarti con lo stralcio di questa canzone di Vasco Rossi. La musica la tua grande passione, la tua città amata che oggi ti piange e non si dà pace. Grazie di tutto Catia, la tua voce ed il tuo sorriso resteranno per sempre con noi”, ha scritto il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti proprio sui social.

La salma di Catia Calisti si trova momentaneamente all’ospedale di Branca in attesa del trasferimento al Santa Maria dela Misericordia di Perugia, dove verrà effettuato l’esame autoptico. Le condizioni delle altre due donne coinvolte nell’incidente non destano preoccupazione.