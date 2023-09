Gualdo Tadino, auto si ribalta alla rotatoria: due feriti estratti dai vigili del fuoco

Gualdo Tadino (Perugia), 17 settembre 2023 – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Gualdo Tadino (Perugia). L’auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata finendo contro un muro. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana che hanno soccorso i due feriti, li hanno estratti dalla vettura e li hanno affidati al 118 per le cure del caso. I feriti , presentavano diverse contusioni, ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.