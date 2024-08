Gualdo, è polemica. Pasquarelli contro Presciutti

GUALDO TADINO – Critiche al sindaco Massimiliano Presciutti, che ha accettato l’incarico di commissario nel Pd di Gubbio, arrivano dal capogruppo della lista di minoranza "Gualdo" Fabio Pasquarelli. L’ex già vicesindaco ed assessore, si riferisce al tavolo ministeriale con sindacati e amministratori, sulla questione dell’ex Tagina, ora Saxa gres: "sono fortissime le preoccupazioni per il futuro dei lavoratori e dello stabilimento stesso da parte dei cittadini Gualdesi". Inoltre ha saputo che lo stesso Presciutti "ha accettato la chiamata del Pd regionale a ricoprire il ruolo di commissario di partito di Gubbio, seppur con molte polemiche. La Lista civica Gualdo si unisce al sentimento di preoccupazione. L’impegno di un amministratore, che ha dichiarato amore infinito per Gualdo non può coincidere con l’obiettivo di una carriera politica di partito. In un momento così difficile per la nostra città non possiamo permetterci un sindaco part-time!". Per cui invita il "primo cittadino a dare priorità alle questioni cittadine locali, dalle quali emergono non poche criticità, tralasciando impegni politici diversi, che non appartengono a Gualdo".

A.C.