Grifo-Santopadre, il giorno dei saluti Attesa oggi la firma per la vendita

di Francesca Mencacci

Sono giorni caldissimi, sotto tutti i punti di vista e le voci si rincorrono senza freni e filtri. Di sicuro oggi è il giorno della verità. Sarà completata la "due diligence" e nel caso "sia tutto in linea con quanto sin qui discusso tra le parti, è prevista la firma di un contratto preliminare di cessione quote da stipularsi entro oggi", si legge nella nota del club di Santopadre. Gli acquirenti stanno facendo le pulci ai conti del Perugia, Santopadre, invece, aspetta il pagamento di quanto chiesto per il passaggio delle quote. E se tutto sarà in linea con quanto più o meno discusso prima di mettersi seduti seriamente, oggi si arriverà alla firma. Firma prevista in giornata, salvo colpi di scena come può succedere in tutte le trattative.

Il pomeriggio di ieri è stato quello dell’attesa e del proseguimento dei lavori di studio, con Santopadre che ha lasciato la sede di Pian di Massiano in mattinata. Oggi è il giorno atteso: il presidente che ha guidato il Perugia negli ultimi dodici anni sta per lasciare la poltrona. Non sarà un addio semplice, la speranza è che chi arriverà sarà all’altezza della situazione. Che possa migliorare il momento attuale del Grifo.

Fino ad ora sono usciti solo i protagonisti che dovranno occuparsi dell’aspetto sportivo, dal direttore generale Claudio Tanzi, al diesse Moreno Zebi. Per quanto riguarda l’allenatore, invece, si rincorrono voci: dal tecnico con esperienza a quello emergente. Anche da questa scelta si capiranno le intenzioni della proprietà che subentra a Pian di Massiano.

Ma chi sono gli acquirenti ad un passo dal Perugia? Ad occuparsi della trattativa è lo studio romano Benigni&K che fa capo a Luca Benigni (coinvolto in veste di advisor finanziario), che potrebbe seguire la società biancorossa dal punto di vista finanziario e amministrativo. Mentre sugli acquirenti c’è grande riservatezza, ma le indiscrezioni portano a due soci, un lucano di 61 anni e una pugliese di 45, lui è residente nel Bahrein, lei invece a Londra. Il riferimento sono una società di prodotti petroliferi che ha sede a Londra e una creata nei giorni scorsi che probabilmente acquisirà il Perugia calcio. Nei piani degli acquirenti ci sarebbe anche il progetto-stadio, un progetto ambizioso da mettere sul tavolo dell’amministrazione comunale. Non resta che attendere. Il buongiorno, comunque, dovrà vedersi dal mattino.