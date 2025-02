"Grazie per nostra figlia"

TERNI Importante donazione dei familiari di una piccola paziente al Servizio di neuropsichiatria infantile dell’Usl 2 diretto dal professor Augusto Pasini. Al personale è stata infatti consegnata una Sensory Profile 2, scala di valutazione che permette di identificare precocemente, già alla nascita, disfunzioni sensoriali che possono essere alla base di importanti patologie del neurosviluppo.

Nella cerimonia di consegna i familiari della bambina hanno voluto raccontare la loro storia evidenziando "l’assistenza efficace e di qualità fornita dallo staff del professor Pasini". "Nostra figlia - hanno spiegato, secondo quanto riporta l’Usl - è stata presa in carico dai professionisti della Neuropsichiatria Infantile e dalla dottoressa Ludovica Lucarini, dirigente medico fisiatra, tre settimane dopo la sua nascita per una paralisi cerebrale infantile a tipo emiplegia destra. Una situazione grave seguita, in modo esemplare, con grande determinazione e abnegazione, da parte dei sanitari della Usl 2.

La piccola ha avuto dal Servizio dell’azienda sanitaria tutti gli ausili possibili in maniera tempestiva e adeguata alla patologia, tanto che oggi, a distanza di tre anni, cammina ed integra l’arto superiore destro al massimo delle sue possibilità, a dimostrazione dell’eccellente lavoro svolto. Noi genitori non possiamo fare altro che esprimere totale fiducia e gratitudine nei confronti dei professionisti sanitari coinvolti nel processo di riabilitazione di nostra figlia"