"Gratuità iniziale dei posti blu?. Prima risposta"

TERNI Confartigianato Terni plaude all’iniziativa del Comune "di rendere gratuiti i primi 15 minuti di sosta sui parcheggi a pagamento (strisce blu)". "L’iniziativa, certamente positiva, è una prima risposta alle esigenze dei clienti degli esercizi del commercio e dell’artigianato del centro città di miglioramento sia dell’utilizzo degli spazi, sia dell’utilizzo del centro stesso e in particolare della rete commerciale e artigianale – prosegue l’associazione presieduta da Mauro Franceschini (foto) – . La gratuità iniziale per motivi tecnici è limitata alle soste che vengono pagate tramite app e non si estende, anche alle soste pagate con parcometro. La sensibilità dimostrata dall’amministrazione comunale in questo frangente fa ben sperare per una prosecuzione nella direzione giusta di un adeguato sostegno alla rete commerciale e artigianale del centro". A fronte di una crisi del commercio locale che arriva da lontano e che continua a far abbassare le serrande (circa trecento i negozi chiusi in dieci anni) Confartigianato Terni sottolinea le proposte avanzate al Comune per il rilancio del comparto. Si tratta di "proposte riguardo la viabilità e i servizi di parcheggio, come il rilancio delle convenzioni con i parcheggi di attestamento, le giornate gratuite dei parcheggi strisce blu in coincidenza degli eventi commerciali e nei pomeriggi del sabato, una fascia di gratuità iniziale più sostanziosa". "Inoltre – aggiunge ancora l’associazione – molti commercianti e artigiani sollecitano un riassetto della regolamentazione in vigore delle fermate in prossimità degli esercizi sia fuori che dentro la Ztl".