Grandi stelle a “Umbria Cinema“. Verdone, Gerini, Buy e Golino a Todi

Le prime anticipazioni promettono scintille. Carlo Verdone, Margherita Buy, Claudia Gerini e Valeria Golino sono solo alcuni dei grandi ospiti attesi a Todi per la quarta edizione di “Umbria Cinema“, il festival promosso da Regione Umbria e Comune di Todi, con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente dell’Umbria Film Commission. L’appuntamento sarà da venerdì 13 a domenica 15 settembre con un festival che in questi anni ha animato e arricchito il centro storico con film e stelle del mondo dello spettacolo.

"Umbria Cinema continua all’insegna dell’incontro. Un’occasione di confronto tra pubblico ed artisti per farsi raccontare direttamente dei protagonisti del nostro cinema quanto lavoro e passione c’è dietro ogni film" dice Genovese. La caratteristica del festival (che verrà presentato a Roma a inizio settembre) è quella di raccontare il grande cinema italiano dentro e fuori lo schermo. Ogni anno la selezione dei film in concorso, proiettati al cinema Nido dell’Aquila durante i tre giorni di evento, raccoglie il meglio dell’anno cinematografico trascorso e assegna diversi riconoscimenti, tra cui quello per il Miglior Film. Nella scorsa edizione hanno emozionato il pubblico Edoardo Leo, Giorgia, Matt Dillon, Francesco Scianna, Daniele Luchetti, Stefano Fresi, Rocco Papaleo.

"L’Umbria negli ultimi anni – dice l’assessore regionale a cultura e turismo, Paola Agabiti – ha investito in eventi ideati nell’ottica di un brand unitario per la promozione integrata della regione come terra di arte, di cultura e di spettacolo, in grado di attirare e accogliere turisti e visitatori da ogni parte del mondo. L’Umbria per tradizione è terra di Festival che, oltre alla grande valenza artistica e culturale, rappresentano un’opportunità di crescita della comunità, sociale ed economica. In questa visione rientra pienamente Umbria Cinema che ha portato nella passata edizione e porterà anche nel 2024, illustri personalità nel cuore di Todi". Per il sindaco Antonino Ruggiano "il festival chiuderà un’estate stellare per eventi e manifestazioni culturali, privilegiando piazza del Popolo, sulla quale svetterà illuminata la restaurata Torre del Palazzo dei Priori e con ai margini della platea l’installazione di Mark di Suvero, il Neruda’s Gate". "Una straordinaria opportunità per il nostro territorio e le imprese locali" aggiunge Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria.

S.C.