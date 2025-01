Grande attesa per il Turreno. Lo storico cinema-teatro da anni è in cerca del rilancio

E adesso l’attesa è tutta per il Turreno, storico cinema-teatro da troppi anni in cerca di rilancio e rinascita. Finalmente nella prima settimana di ottobre si è aperto il cantiere in piazza Danti e sono iniziati i lavori per il primo stralcio dell’intervento di rifunzionalizzazione della struttura, il cui progetto di riapertura è tra le principali linee programmatiche di mandato dalla sindaca Ferdinandi.

I lavori andranno avanti almeno per due anni e prevedono la realizzazione della Turrenetta e degli impianti ‘al grezzo’ dell’intero immobile. A realizzarli sarà la ditta Dharma Restauri di Martina Franca di Taranto, con un appalto per 2,3 milioni di euro. Da quello che era emerso dal progetto presentato nel dicembre 2023, si sa che la Turrenetta (con 150 posti a sedere removibili) avrà vita a sé con ingresso da via Bartolo, alternativo e autonomo rispetto a quello principale del Turreno. I lavori serviranno a rifare e consolidare l’intera struttura, e a far entrare in funzione lo spazio più piccolo, con destinazione d’uso e funzioni ancora da definire.

E molto si è discusso anche sull’allestimento del cantiere che, dopo una serie di riunioni in Comune, si è adeguato alle richieste e alle esigenze delle attività commerciali di piazza Danti, con dimensioni ridotte rispetto a quanto previsto in origine e con pannelli di recinzione in lamiera ad hoc, con i render del progetto e indicazioni per raggiungere le diverse attività commerciali e con misure contro polvere e rumore dei lavori.