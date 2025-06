Gran finale per “Encuentro“, il festival letterario. Attesa per Jonathan Coe, David Trueba e Paolo Rossi

Per il gran finale di questa dodicesima edizione, “Encuentro“, la festa delle letterature in lingua spagnola si sposta a Castiglione del Lago con giornate lacustri ricche di ospiti e di incontri. La giornata odierna si apre alle 11 sul lungolago Il Melograno, con Pilar del Río, moglie di Josè Saramago, in dialogo con Paloma Saiz e Maria Fernanda Ampuero. Nel pomeriggio grande attesa per lo scrittore inglese Jonathan Coe, protagonista di due incontri: alle 18.30 alla Rocca del Leone presenterà il suo libro “La prova della mia innocenza“, in dialogo con Tommaso Giartosio e alle 21, a Palazzo della Corgna, terrà per una riflessione tra letteratura e cinema insieme allo scrittore e regista spagnolo David Trueba, modera Claudia Catalli. Da segnalare, sempre per oggi, l’incontro alle 17.15 alla Rocca del Leone con Carlo Greppi che presenterà, in collaborazione con Circolo Amerindiano, Anpi Trasimeno e Anpi Tomovic-Bonfigli di Perugia, il suo ultimo libro, “Figlia mia“ in dialogo con Paco Taibo II e Maria Luisa De Filippo. Modera Giovanni Dozzini.

Domani il festival si chiude con un altro super ospite: alle 21 a Palazzo della Corgna arriva Paolo Rossi (nella foto) con uno spettacolo-performance-incontro ad alto tasso di improvvisazione (ingresso libero fino a esaurimento posti). Prima però alle 11, alla Merangola sul lungolago, Valerio Moggia presente il suo libro “Il calcio è politica“, in dialogo con Mario Beretta, allenatore di calcio già in Serie A sulle panchine di Chievo, Parma, Brescia e Cesena. E a seguire il tradizionale torneo di biliardino letterario di Encuentro, con le sfide tra gli ospiti del festival.

Alle 17.15 a Palazzo della Corgna David Trueba presenterà il libro “Il mio ‘69“ (modera Ignacio Peyró), e a seguire, alle 18.30, Alessandro Barbero (in collegamento), Greta Cristini e Paco Taibo II parleranno di “nuovo ordine mondiale”. Modera Simona Maggiorelli.