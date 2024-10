Gran finale per ’Altro. Cioccolato’

CITTÀ DI CASTELLO – Tante prelibatezze al cioccolato, ma anche tanti temi su cui riflettere, a partire dall’appello alla prossima presidente della Regione: "C’è bisogno dell’applicazione della legge regionale sul commercio equo e sulle filiere sostenibili. Si tratta di finanziare la formazione e la promozione per le giovani generazioni e il sostegno a filiere giuste, che hanno ricadute concrete anche sui diversi territori dell’Umbria". Fino a stasera in centro storico si svolge "Altrocioccolato", è l’edizione numero 19 e tante persone, sin da subito, si sono date appuntamento nelle tre piazze coinvolte dalla manifestazione per visitare gli oltre 60 stand. "L’unica città del cacao buono per davvero in Umbria è Città di Castello", dicono gli organizzatori. Oggi gran chiusura di Altrocioccolato per le strade del centro con Anarchia Ritmica Marching Band, percussioni e tanto talento.