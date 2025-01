Gli studenti si ritrovano dopo 40 anni

PERUGIA – Dal 1981 al 1986, hanno condiviso e animato il corso per tecnico di laboratorio chimico-biologico dell’IPSIA “Cavour” a Perugia, della sezione “F3”. Ora quegli ex studenti si sono ritrovati dopo quasi 40 anni lontani dai banchi di scuola. Si sono ritrovati in più di dieci, alcune settimane fa, in una caffetteria-pasticceria-gelateria a Colle Umberto. Del gruppo “F3 memories” fanno parte, tra gli altri, Monica Andreani, Mirna Babucci, Adaniele Leandri, Riccardo Liguori, Massimiliano Marcarelli, Lucia Pampanella, Renzo Paradisi, Andrea Pioppi, Paola Salari, Catiuscia Sonaglia, Fabrizio Taborchi, Sergio Tinarelli, Enrico Tribbioli, Fabrizio Trippolini, Sonia Vinti.

Chi è diventato responsabile di laboratorio e di servizi presso strutture sanitarie pubbliche e private, chi biologo, chi medico, chi docente, chi manager di realtà produttive del terziario e di aziende alimentari, chi dirigente di compagnia assicurativa, chi giornalista, chi funzionario nella pubblica amministrazione.

Brillanti carriere. perché l’Ipsia degli anni ‘80 ha preparato professionalmente giovani che non avevano nulla da invidiare ai loro coetanei liceali, anche perché, ricordano gli ex ipsini, "da noi con tre materie insufficienti a giugno venivi bocciato, ai licei con quattro venivi rimandato a settembre. I docenti ci facevano studiare su testi universitari di biologia, chimica, igiene, microbiologia…”. Quasi un presagio? Il loro corso di scuola superiore è stato poi soppresso ed è oggi un corso di laurea in tecnico di laboratorio chimico-biologico presso il Dipartimento di medicina e chirurgia".