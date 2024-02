Gli studenti incontrano i carabinieri

NOCERA UMBRA - Il maresciallo dei carabinieri di Nocera, Davide Tenti, è stato ospite alle scuole secondarie di primo grado in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo. "Il bullismo – ha detto – è un fenomeno che non va sottovalutato, in ogni sua manifestazione, perché può avere un forte impatto sociale ed emotivo sulla vita dei più piccoli e degli adolescenti. Non si deve aver paura di coinvolgere gli adulti per prevenire e scoraggiare situazioni che possono diventare drammatiche". Gli alunni si sono dimostrati partecipi alle tematiche proposte facendo domande anche su altro come l’alcol, la droga, il fumo, la violenza di genere o sull’importanza del rispetto della legge e della convivenza civile. L’incontro si è prolungato grazie anche alla disponibilità del maresciallo Tenti che ha coinvolto e interessato gli alunni, dando vita ad una lezione dialogata sulla convivenza civile e la cittadinanza attiva.