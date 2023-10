Gli studenti dello ’Jacopone’ per Saverio

TODI – Saverio Marinelli non era uno studente di Todi, però in città aveva tanti amici e un legame forte. Originario di San Venanzo, aveva frequentato il Liceo di Marsciano, ma un numero sempre maggiore di studenti della città di Jacopone aveva imparato a conoscerlo ed amarlo. Saverio, scomparso nove anni fa, all’età di 19 anni, a causa di una grave malattia degenerativa, rivive così ogni anno nei racconti e nei versi che in tanti hanno voluto dedicargli aderendo al concorso a lui intitolato. Un concorso di narrativa e poesia che spinge ragazzi di ogni età a riflettere su valori importanti quali la vita, l‘amicizia, l’amore e la solidarietà, valori su cui questo ragazzo speciale, figlio di genitori altrettanto speciali, Marsilio e Rita, ha improntato la sua breve vita.

La cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del concorso, che si è svolta sabato a San Venanzo su iniziativa di Unitre e Pro loco, è stato un momento per onorare la sua memoria, tanto più che quel giorno ricorrevano 13 anni esatti da un intervento rischioso, l’impianto di un dispositivo al titanio, che Saverio ha voluto affrontare pur di avere speranze di vita maggiori. A ricordarlo il fratello Francesco, ‘ambasciatore’ della forza e della determinazione di questo ragazzo modello: è stato lui a portare il saluto della famiglia che ogni anno sostiene il concorso con una somma in denaro per le scuola vincitrici. Tante quelle presenti, ma a essere ben rappresentato è stato il Liceo "Jacopone da Todi" che con tre suoi studenti della 2A (indirizzo linguistico) è salito sul podio: Maddalena Franco ha vinto il primo premio per la sezione prosa con il testo "Cosa è l’amore"; Luca Porcari il terzo con il racconto "Viaggio nel futuro" e Giulia Forasiepi ha raggiunto il terzo piazzamento per la sezione poesia con "Ricordi".

Susi Felceti