Gli studenti dell’istituto “Majorana“ in visita alla discarica

ORVIETO - Il polo impiantistico della discarica di Orvieto Ambiente, società del Gruppo Acea Spa, ha aperto le porte agli studenti dell’istituto Majorana-Maitani in occasione della seconda tappa di ‘Impianti aperti on the road’, la campagna promossa da Assoambiente, l’associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche. Una visita guidata all’interno del mondo della gestione dei rifiuti che ha consentito ai giovani di approfondire, grazie alle spiegazioni di alcuni tecnici impegnati ogni giorno nell’impianto, il funzionamento del polo di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti non pericolosi, seguendo i diversi processi cui sono sottoposti i rifiuti. Grazie a questa iniziativa, gli studenti hanno così potuto visitare all’interno del polo e osservare dal vivo l’impianto di trattamento di rifiuti organici e verde da raccolta differenziata, che consente la produzione di energia elettrica e compost di qualità; l’impianto di selezione di rifiuti solidi urbani (Rsu) e l’impianto di bio-stabilizzazione della frazione organica con recupero di ferro.