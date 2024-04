Gli studenti a ’lezione’ nella bottega del Perugino

GUALDO TADINO – ’Missione Perugino’ è il titolo di un singolare spettacolo in programma per sabato e domenica prossimi, alle 17, nel teatro "Don Bosco". Lo propone, con ingresso libero, l’associazione culturale "Arte & Dintorni". Si tratta di un’opera destinata ai bambini, gradevole anche per gli adulti, per scoprire l’arte e la maestria del pittore umbro Pietro Vannucci, detto il Perugino. Nella rappresentazione "si misceleranno fatti storici a magìa e colpi di scena". L’ambiente è quello della bottega del pittore, un luogo straordinario, dove l’artista esplica la sua creatività. Una semplice visita al museo si trasforma in un viaggio nel tempo, quando il Perugino stava dipingendo la sua grande opera "L’adorazione dei Magi". Al termine dello spettacolo seguirà un laboratorio didattico-creativo, dove il professor Luigi Stefano Cannelli, storico dell’arte, pittore e scenografo, spiegherà come si producevano un tempo i colori: saranno poi i bambini a poter utilizzare i colori, dando sfogo alla propria creatività. L’opera è stata scritta da Marco Bisciaio, viene rappresentata dalla compagnia teatrale "Arte & Dintorni" per la regia di Marco Panfili (nella foto), interpretata dal cast composto da Giovanni Biscontini, Priscilla Benedetti, Lorenza Evangelisti, Miriam Teodori, Linda Scattolini e Fabio Lai, con la collaborazione dello storico dell’arte Cannelli ed i costumi di Daniele Gelsi, titolare dell’omonimo atelier. Lo spettacolo è realizzato con gli istituti comprensivi di Gualdo Tadino e l’Alighieri di Nocera Umbra.

Alberto Cecconi