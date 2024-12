Gli Sbandieratori indossano nuovi costumi

GUBBIO - Hanno fatto il loro esordio nel corso del weekend i nuovi costumi degli Sbandieratori di Gubbio, che dopo essere stati presentati venerdì scorso sono stati indossati dal gruppo eugubino durante l’esibizione di domenica 8. I costumi sono stati realizzati dal costumista Daniele Gelsi grazie al contributo della Fondazione Perugia. Il progetto si è basato su un criterio fondamentale: rinnovare il gruppo pur mantenendo un’estetica riconoscibile una tradizione e un gusto radicato in tanti anni di attività. Il lavoro, coordinato da Daniele Gelsi, si è basato su studi di ricerca iconografica importante per quello che riguarda le forme e i volumi del costume, facendo riferimento ai manoscritti e le opere pittoriche, presenti a Gubbio, che fanno riferimento a figure del tempo. Per confezionarli sono stati utilizzati soprattutto velluti di cotone e broccati di pregio, per donare ai costumi più lucentezza ed effetto.