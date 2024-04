Gli Sbandieratori di Gubbio premiati con lo stemma della Regione

GUBBIO – Prestigioso riconoscimento per il Gruppo Sbandieratori Città di Gubbio. Una delegazione guidata dal presidente Matteo Menichetti è stata ricevuta a Palazzo Donini dalla presidente Donatella Tesei, che ha donato al Gruppo la bandiera raffigurante lo stemma della Regione, ispirato ai Ceri. È stato un incontro che ha rafforzato ancora di più il legame fra Regione e Gruppo, che la rappresenta sin dal 1979 all’Expo di Montreal, proseguendo poi in manifestazioni come la partita di esordio dell’Italia nei Mondiali di Spagna dell’82, in numerosi Festival internazionali. Non ultimo al Parlamento Europeo durante la mostra dedicata ai cinquanta anni del Gonfalone. Tra gli appuntamenti da ricordare quello di domani, 25 aprile quando gli Sbandieratori si esibiranno in Piazza San Giovanni alle 11:15. Nell’occasione i presidenti delle famiglie ceraiole e dell’Università dei Muratori consegneranno al Gruppo le bandiere raffiguranti la Festa dei Ceri, un’idea del maestro Oscar Piattella per rappresentare l’identità, l’appartenenza e la tradizione eugubini.