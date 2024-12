Gli incontri del Mazzatinti su Italia ed Europa nel ’900

GUBBIO - Larga partecipazione al primo degli incontri pensati e organizzati dal Liceo “Mazzatinti“ per avviare dei momenti di riflessione e di confronto su momenti cruciali dell’Italia e dell’Europa del ’900. La conferenza, dal titolo “La costruzione della società democratica in Italia: quando la libertà incontra l’uguaglianza“, è stata condotta dagli esperti relatori Loreto Di Nucci e Giancarlo Pellegrini, docenti presso l’Università degli Studi di Perugia, che hanno trattato diversi argomenti, dalle divergenze politiche dei partiti in tema di uguaglianza e giustizia fino ai vari interventi dello Stato nell’economia con la nascita di vari enti. Importante per lo svolgimento dell’iniziativa il contributo di molti studenti del triennio dell’indirizzo Classico i quali hanno partecipato attivamente, anche al di fuori dell’orario scolastico, ponendo lo sguardo su argomenti che solitamente si affrontano nella seconda parte del quinto anno del percorso scolastico, sotto la guida delle docenti Federica Biancarelli ed Elisa Pellegrini, rispettivamente insegnanti di storia e filosofia e di lettere classiche, che coordinano il progetto.