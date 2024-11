Gli eventi di Tourné Novembre da prima fila

Un novembre da prima fila. La stagione Tourné 2024/2025, promossa da Aucma e Mea Concerti, lancia un mese ricchissimo di spettacoli, musica e stand up comedy, in scena tra l’Auditorium San Francesco al Prato e l’Afterlife Club di Perugia e il Lyrick di Assisi. Si comincia domenica prossima, 10 novembre, a San Francesco al Prato, in sinergia con le stagioni Sanfra e Comìc Club, con Michela Giraud (foto sotto) che torna in scena alle 21 a grande richiesta, più vera e pungente che mai con il nuovo spettacolo tutto da ridere “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”. Quindi un fine settimana strepitoso con ben cinque appuntamenti in rapidissima successione. Giovedì 14 sempre alle 21, all’Afterlife Club di Balanzano c’è la tappa umbra del tour di Holden, artista finalista dell’edizione 2024 di Amici di Maria De Filippi, che si sta affermando tra i cantautori più interessanti della nuova generazione italiana.

Emozioni assicurate, venerdì 15 al Lyrick per l’attesissimo ritorno del maestro Giovanni Allevi (foto sopra) al piano solo. Un appuntamento d’eccezione del tour di ritorno sulle scene del “filosofo del pianoforte”, che da tempo combatte la sua più grande battaglia, la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022.

Sabato 16 si torna a San Francesco al Prato per il concerto-spettacolo di Luca Barbarossa che, dopo aver conquistato il pubblico con il suo libro “Cento storie per cento canzoni” porta il progetto in teatro. Con lo spirito del cantastorie, Barbarossa canta e suona dal vivo le canzoni protagoniste della sua opera letteraria e ne racconta i retroscena, le curiosità ma anche il contesto storico, legato a doppio filo con il vissuto di tutti. E sempre sabato 16 alle 21 ma sul palco del Lyrick di Assisi va in scena “Michael the show in orchestra”, uno spettacolo tributo che celebra il genio indiscusso della musica pop, Michael Jackson. Un evento unico nel suo genere offre un’esperienza mozzafiato, un omaggio alla carriera eccezionale del Re del pop: un viaggio attraverso il tempo e la musica per rivivere successi intramontabili come “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It” e molti altri.

Il viaggio di Tourné si completa (per ora) domenica 17 sempre al Lyrick con Valeria Angione e il suo spettacolo “Binario 29 ¾” dove racconta il viaggio verso i temuti 30 anni. In questa nuova tournée l’artista mette in scena le sue riflessioni attraverso sketch comici, monologhi, musica, coreografie costruite ad arte con un corpo di ballo e dinamici botta e risposta con personaggi attraverso un ledwall.

Prevendite sono aperte sui circuiti tradizionali, TicketOne (per tutti), su TicketMaster e VivaTicket.

S.C.