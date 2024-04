Gli animali della Rocca dell’Albornoz

SPOLETO - Oggi alle 17, alla Rocca Albornoz, in concomitanza con la sesta edizione di Fauna, la tre giorni dedicata all’ambiente giunta alla sua sesta edizione, verrà presentato il volume ‘Animali Reali e Fantastici della Rocca Albornoz di Spoleto’, il quarto dei ‘Quaderni per la Rocca’, una collana di piccoli volumi capaci di rispondere alle molteplici curiosità dei visitatori che salgono il colle di Sant’Elia. Per l’occasione, alle 16 è in programma una visita guidata agli animali dipinti e scolpiti all’interno della fortezza, alla quale seguirà, alle 17.30 la presentazione del testo nella sala Eugenio IV. Saranno presenti l’autore Marco Massetti, Paola Mercurelli Salari, direttrice del Museo nazionale del Ducato di Spoleto e Lorenzo Pavolini, Autore Rai Radio 3. Il giorno della presentazione sarà possibile acquistare il volume nel bookshop della Rocca a un prezzo agevolato. La partecipazione a presentazione e visita guidata è gratuita.