Gli amministratori comunali incontrano i cittadini di Spello

SPELLO Sette incontri pubblici per informare e condividere con i cittadini le progettualità comunali di interesse generale e locale, per raccogliere proposte e criticità nell’ottica di un continuo scambio e coinvolgimento. Partirà giovedì 8 febbraio al Centro Polifunzionale di Capitan Loreto il ciclo di appuntamenti annuali previsti dall’amministrazione comunale, che nei vari territori si propone come occasione di confronto anche per illustrare le progettualità previste nel bilancio 2024. In ogni zona del territorio, oltre alle questioni d’interesse più generale, i residenti potranno approfondire gli aspetti prettamente locali ed effettuare segnalazioni. Insieme al sindaco Moreno Landrini (foto), alla Giunta e ai tecnici comunali, in alcuni appuntamenti e in base ai temi territoriali affrontati, saranno presenti i rappresentanti di altri enti e istituzioni che collaborano con il Comune per fornire ai cittadini le informazioni necessarie. "Continua l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere iniziative d’incontro con i cittadini volte alla condivisione e partecipazione – afferma il sindaco Moreno Landrini -, riteniamo che questi momenti mirati nel territorio siano importanti per illustrare nel dettaglio le attività previste e, allo stesso, per ascoltare le necessità al fine di elaborare progettualità e azioni sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini e dei territori". Il calendario degli appuntamenti, che si svolgeranno tutti alle 21: 15 febbraio sede dell’Associazione Circolo San Silvestro, 22 febbraio sala parrocchiale Limiti, 29 febbraio sala polivalente Ca’ Rapillo, 7 marzo Centro sociale San Felice, 14 marzo sala Frassati, 21 marzo Palazzo Comunale.