Gli Amici del Cuore regalano un defibrillatore alla ’Bufalini’

CITTÀ DI CASTELLO – Inclusione, lavoro, sicurezza e solidarietà vanno a braccetto alla scuola di arti e mestieri Bufalini dove l’associazione "Gli Amici del Cuore", nell’ambito del progetto "Città di Castello città cardioprotetta" ha donato un nuovo defibrillatore. Già nel febbraio del 2017 la stessa associazione aveva donato alla scuola un defibrillatore (DAE) posizionato all’interno del plesso scolastico. Ora per rendere ancora più sicura e cardioprotetta tutta l’area è stato necessario disporre di un secondo prezioso strumento "salvavita" da collocare all’esterno dell’edificio in adiacenza sia dei laboratori di meccanica e saldatura, che della sala multimediale, locali frequentati dai cittadini in occasione di convegni, presentazione di libri, conviviali. La consegna ufficiale del defibrillatore è avvenuta ieri alla presenza dei consiglieri dell’associazione con in testa il presidente, Francesco Grilli e a quello della Bufalini, Giovanni Granci.