Gli allievi del Vannucci raccolgono 500 chili di alimenti per i poveri

Consegnati alla Caritas di Città della Pieve 500 chili di alimenti: quanto raccolto attraverso le donazioni dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci“. Per il secondo anno consecutivo l’Istituto ha promosso nei 7 plessi, la raccolta di alimenti per le famiglie bisognose in collaborazione con il Banco Alimentare dell’Umbria. Sono stati coinvolti tutti i 549 alunni e l’intero personale scolastico, riferisce la professoressa Rosita Ricci, che assieme ad altri colleghi, ha coordinato l’iniziativa. Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi - dopo aver effettuato la formazione - ha presentato agli studenti il progetto del Banco Alimentare dell’Umbria rivolto alle scuole, invitando tutti a sostenere l’iniziativa anche con una piccola donazione, sottolineando l’importanza della condivisione e dell’aiuto reciproco. I componenti del Consiglio stesso hanno deciso di contribuire acquistando con una parte del budget a loro disposizione, olio, tonno, carne in scatola e alimenti per l’infanzia.