Gli affreschi “rinnovati“. Terminato il restauro

Due affreschi della chiesa di San Domenico tornano a splendere. Alle 15.30 di oggi verranno presentati al pubblico gli importanti restauri che hanno interessato due affreschi della chiesa di San Domenico nel cuore della città. Grazie all’operato delle restauratrici Rossana Parigi e Silvia Martinelli le pitture hanno acquisito una migliore leggibilità di cui potranno godere cittadini, studiosi e turisti. Il secondo affresco restaurato è di particolare rilievo per la storia della chiesa di San Domenico e della città poichè a fianco delle figure della Trinità e di Santa Mustiola compare una splendida Natività al cui cospetto siede in preghiera santa Margherita di Città di Castello, un documento iconografico del culto ormai consolidato per la venerabile cieca della Metola. La pulitura della superficie ha reso più visibili i tre raggi dorati che congiungono il cuore di Margherita alle bocche di Gesù Bambino, della Madonna e di san Giuseppe, simbolo dell’accesa devozione della santa per la Sacra Famiglia. All’iniziativa partecipano le restauratrici che racconteranno i dettagli della loro opera, Marco Baldicchi di Tifernarte, Fabio Nisi dell’associazione palazzo Vitelli a Sant’Egidio, rappresentanti istituzionali ed ecclesiastici.