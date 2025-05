Gli abitanti di Prisciano e l’Acciaieria: "Uno studio sui fattori di rischio per la salute"

TERNI "Riattivare il tavolo tecnico di confronto tra Arvedi Ast, Regione Umbria, Comune di Terni, Arpa Umbria, Asl 2, organizzazioni sindacali, che includa i rappresentanti del Comitato di Prisciano, che venga convocato con cadenza regolare al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi che vengono proposti dall’azienda (Arvedi Ast - Tapojarvi) e o delle prescrizioni autorizzatorie definite dalle autorità competenti; verificare a posteriori la corretta realizzazione degli adempimenti richiesti e l’efficacia degli stessi; analizzare eventuali nuove problematiche emergenti ed individuare le eventuali azioni risolutive". E’ una parte del dispositivo di una proposta di risoluzione predisposta unitariamente e votata all’unanimità dalla seconda Commissione regionale, presieduta da Letizia Michelini. L’atto di indirizzo mira ad impegnare la Giunta anche a "proseguire prioritariamente nelle azioni fin qui intraprese al fine di realizzare uno studio epidemiologico ed eziologico con la collaborazione di soggetti indipendenti, in grado di valutare i fattori di rischio sulla salute degli abitanti del quartiere e dei cittadini; far sì che nei futuri aggiornamenti del piano regionale della qualità dell’aria venga presa in considerazione l’introduzione di misure per il contrasto dell’inquinamento derivante da fonti industriali, valutando le aree di maggiore criticità ambientale". Questo atto di indirizzo - riferisce Palazzo Cesaroni - è stato predisposto a seguito di una audizione richiesta dal “Comitato Prisciano - Terni Est“ per affrontare le problematiche ambientali derivanti dal persistente impatto delle emissioni provocate dall’attività siderurgica Ast ed organizzata in loco dalla Commissione lo scorso 11 aprile. "I rappresentanti del Comitato - è scritto nel documento - hanno evidenziato come da circa 30 anni molti residenti del quartiere siano costretti a vivere in un contesto difficile a causa dei disagi e dell’impatto ambientale che l’attività siderurgica di Arvedi Ast provoca nel quartiere".