"Francoforte nuova rotta. Promuovere sinergie"

"Accogliamo con favore la notizia della possibile riattivazione del collegamento tra l’aeroporto San Francesco d’Assisi e Francoforte. Si tratta di una destinazione strategica per l’interconnessione con il traffico internazionale ed europeo, e rappresenta una risposta concreta a quanto da noi auspicato e proposto in un ordine del giorno presentato e in via di discussione presso il Consiglio comunale di Perugia". A dirlo i consiglieri di centrosinistra Federico Maria Phellas e Lorenzo Mazzanti. "La rotta per Francoforte, vero e proprio snodo intercontinentale e sede della Bce, – spiegano – è fondamentale per il tessuto economico, produttivo e finanziario dell’Umbria e dell’Italia centrale. Non è solo una meta, ma una piattaforma di connessione per tutto il mondo, al servizio delle imprese, dei turisti e dei cittadini. Questa notizia conferma la bontà dell’indirizzo politico espresso nel nostro atto, che oltre alla riattivazione di rotte strategiche, impegna l’Amministrazione ad attivarsi presso gli enti competenti per rafforzare i collegamenti ferroviari e stradali con lo scalo, e a promuovere sinergie con le regioni limitrofe per valorizzare l’aeroporto come infrastruttura interregionale".