Gli 80 anni della Quintana. Un francobollo speciale per celebrare la Giostra

Un francobollo speciale, per celebrare gli ottanta anni della Giostra. C’è anche la Quintana di Foligno tra le rievocazioni storiche a cui è stato dedicato un francobollo speciale. La data di emissione scritta nel Programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è quello del 20 maggio, e la tematica è quella delle ‘Eccellenze del Patrimonio culturale italiano’ dedicati alle rievocazioni storiche. Tra queste figurano, appunto, il Palio di Siena, Palio di Asti, Palio dei Normanni di Piazza Armerina, Giostra del Saracino di Arezzo, Giostra della Quintana di Foligno, Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, Palio di Legnano. Un grande onore, dunque, per la Quintana di Foligno, essere inserita all’interno delle ‘eccellenze italiane’. "In un anno particolarmente denso di avvenimenti, a cominciare dal Giubileo - ha scritto la sottosegretaria Fausta Bergamotto - il Programma intende puntare sull’importanza dei valori sociali, del patrimonio naturale, del patrimonio culturale e del sistema produttivo per rappresentare una Italia sempre più protagonista a livello internazionale, seppur in un complicato contesto geo politico come quello attuale. Scienza, storia, cultura, imprenditoria, impegno civico e sociale sono gli ingredienti che, insieme ai valori dello sport e alle bellezze naturali, fanno da cornice, in questo Programma, alla nostra bella Italia e la proiettano nel mondo con il proprio inconfondibile Made in Italy". Sono già note le date della competizione della Sfida e della Rivincita. La prima si terrà il 14 giugno, con il giorno precedente il celebre Corteo.