Giuseppe Pambieri svela Leopardi a Gualdo Tadino

Un suggestivo monologo di Giuseppe Pambieri (nella foto) in scena stasera alle 20.45 sul palco del Don Bosco di Gualdo Tadino, per la stagione organizzata da Tsu e Comune: è lo spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Argirò “L’infinito Giacomo. Vizi e virtù di Giacomo Leopardi. Ritratto inedito del poeta attraverso le sue opere“, nel quale Pambieri dipinge un’originale immagine di un genio precoce. "E’ la scoperta – racconta – di un Leopardi inedito, di un genio precocissimo, di un adolescente inquieto, di un amante appassionato, di un uomo che ha il coraggio di guardare la realtà e accettare la verità del dolore senza compromessi e facili giustificazioni". L’umanità irriverente del poeta e il suo spirito dissacrante sono al centro di questo viaggio attraverso le sue opere: l’Epistolario, lo Zibaldone, gli scritti filosofici e politici, le Operette Morali e i Canti. "La ricerca s’incontra anche con la nostra parte di disperata umanità con una solidarietà che diventa l’unica possibilità di sopravvivenza, ancora oggi per ciascuno di noi".