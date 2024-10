Giurato alla Mostra di Venezia, Ludovico racconta la sua esperienza

Sono quasi 100 gli studenti che ogni anno compongono la giuria del premio “David Giovani“, organizzato da Agiscuola, provenienti da 4 scuole superiori: l’Istituto “Italo Calvino“ di Città della Pieve, il “Rosselli-Rasetti“ di Castiglione del Lago, il “Luca Signorelli“ di Cortona e l’“Angelo Vegni“ di Capezzine di Cortona. Al Nuovo Cinema Caporali pochi giorni fa Ludovico Andrenacci, ex studente del Liceo Calvino di Città della Pieve, ha raccontato la sua bella esperienza di giurato a Venezia 81 come rappresentante dell’Umbria, come premio per aver scritto il miglior elaborato critico, fra tutti i partecipanti della regione, su uno dei film in concorso: è un ennesimo successo del Cinema Caporali che ha inviato alla Mostra del Cinema di Venezia decine di studenti in questo quarto di secolo. È iniziato così il David Giovani 2024/2025. Gli studenti dei 4 istituti superiori fino a febbraio 2025 vedranno gratuitamente decine di film selezionati, votando il film preferito e contribuendo così all’assegnazione del premio David Giovani 2025. Entro il 31 marzo potranno inviare ad Agiscuola elaborati ispirati ai temi trattati nei film: un’apposita commissione provvederà a selezionare il migliore per ogni regione d’Italia. I 20 vincitori parteciperanno alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia fra agosto e settembre 2025 come membri della Giuria del Leoncino d’Oro Agiscuola. "La giuria che esce dal Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago – ricorda con orgoglio Piero Sacco, presidente di Lagodarte Impresa Sociale che aderisce e supporta il progetto – è stata una delle prime giurie italiane in assoluto e ha portato alla Mostra di Venezia e al Campus di Roma “Cinema e giovani“ decine di studenti a partire dal 1998". Il Premio Leoncino d’Oro, assegnato alla Mostra del Cinema di Venezia da Agiscuola, da decenni contribuisce a diffondere l’amore per il cinema presso le giovani generazioni.