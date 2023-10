Giro d’Italia in Umbria, ecco le date. Il 10 maggio c’è la cronometro. Il giorno dopo partenza da Spoleto

Adesso ci sono anche le date: venerdì 10 maggio la cronometro Foligno-Perugia, il giorno dopo l’impegnativa tappa da Spoleto a Prati di Tivo. Man mano che passano i giorni, emergono sempre maggiori dettagli sulle due tappe del Giro d’Italia che quest’anno vedrà come protagonista assoluta anche l’Umbria. Nei giorni scorsi avevamo scritto come la Corsa Rosa avesse scelto il Cuore Verde per una due giorni "cruciale" ai fini dell’assegnazione del titolo. E dopo i primi "spifferi", le riunioni tra le due amministrazioni comunali di Foligno e Perugia, il coinvolgimento di Spoleto (voluto fortemente da Palazzo Donini a quanto risulta), adesso si inizia a entrare nei dettagli. Dettagli che – forse – saranno svelati più in profondità in occasione della presentazione del Giro, fissata per venerdì prossimo a Trento. E la curiosità a questo punto è prima di tutto sul percorso che faranno i corridori. Intanto la partenza da Foligno potrebbe essere da piazza della Repubblica, ma non è escluso che la sede lo "start" avvenga dalla Caserma Gonzaga. Una delle certezze dovrebbe essere quella di eslcudere strade con i passaggi a livello. E volendosi "divertire" a fare ipotesi, da Foligno il percorso dovrebbe raggiungere Spello, poi Capitan Loreto, Capodacqua, Passaggio, Rivotorto, Santa Maria, Bastia, Ospedalicchio fino a Collestrada. Da qui, proprio per evitare gli attraversamenti ferroviari, si dovrebbe salire da Ponte Valleceppi, poi Casaglia e Monteluce. Oppure da via Eugubina, Monteluce, viale Indipendenza fino a Corso Vannucci. Di certo non si andrà oltre i 41-42 chilometri. Il 13 ottobre sapremo.

Michele Nucci